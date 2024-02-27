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Польские фермеры готовят
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:38

Польские фермеры готовят "Марш на Варшаву"

Не утихающие с начала года массовые протесты фермеров в Европе сегодня будут продолжены акцией "Марш на Варшаву", которая сосоится в Польше. В ней, по ожиданиям организаторов, может принять участие до 50-ти тыс. человек. На тракторах протестующие выедут на автомагистрали и направятся в столицу страны.

До этого продолжались акции польских земледельцев на контрольно-пропускных пунктах с Украиной, которые перерастали в активные потасовки. Из вагонов, прибывших с Украины, протестующие высыпали зерно прямо на ж/д пути.

Тем временем в Испании в рамках уличных протестов фермеры демонстративно сожгли куклу премьер-министра королевства Педро Санчеса и министра сельского хозяйства Луиса Планаса, сообщает "МИР 24"

Фермеры по всей Европе протестуют против аграрной политики ЕС, ужесточения требований в отношении экологии и импорта дешевых сельхозпродуктов из других стран.

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