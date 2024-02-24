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Ученые из США разработали противоядие для нейтрализации ядов некоторых змей
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:57

Ученые из США разработали противоядие для нейтрализации ядов некоторых змей

Ученые из мединститута Scripps Research в США разработали новый препарат, способный нейтрализовать яды королевской кобры и черной мамбы, двух наиболее смертоносных видов змей. Исследование, опубликованное в журнале Science Translational Medicine, основано на антителе, способном блокировать основные токсины, присутствующие у многих видов змей.

Ученые обнаружили, что некоторые области токсинов змей остаются стабильными и не изменяются со временем, что позволило создать универсальный антидот. После изучения ядов различных видов элапид (включая мамб, кобр и крайт), исследователи выделили белок 3FTx, который вызывает паралич.

Путем введения генов 16 различных 3FTx в клетки млекопитающих и анализа антител, ученые выявили образец под названием 95Mat5, который способен связываться с 3FTx. Дальнейшие эксперименты на мышах показали, что этот белок спасает животных от летальных доз ядов и предотвращает развитие паралича.

Ученые отмечают, что 95Mat5 не действует против ядов гадюк, однако эту проблему можно решить путем комбинирования с другими антителами.

Это открытие может привести к разработке универсального антидота, способного нейтрализовать яды любых змей, что значительно улучшит возможности спасения жизней пострадавших от укусов этих опасных животных, сообщает Planet Today.

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