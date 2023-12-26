Терапевт и гастроэнтеролог компании "СберЗдоровье" Дарья Утюмова предупредила о серьезных проблемах со здоровьем, которые могут возникнуть при попытках быстрого похудения к Новому году, сообщает MEDIKFORUM.RU.

Врач призывает отказаться от строгих диет, так как они могут вызвать стресс в организме. Она особо выделила опасность кетодиеты, которая может привести к кетоацидозу с симптомами, такими как тошнота, рвота, боль в животе и другие.

Утюмова также предупреждает, что низкое потребление углеводов может привести к расщеплению мышечной ткани, вызывая слабость, утомляемость, раздражительность и перепады настроения.

Врач-диетолог Васислиса Пономарева советует сосредоточиться на долгосрочных стратегиях похудения, подчеркивая, что низкоуглеводные диеты не только опасны, но и ведут к быстрому возврату потерянных килограммов после праздников.

Вместо строгих диет врачи рекомендуют сократить калорийный прием, следя за порциями, читая этикетки на продуктах, ограничивая добавленный сахар и увеличивая потребление воды. Хорошие жиры, содержащиеся в рыбе, орехах и оливковом масле, а также пища, богатая клетчаткой из овощей и фруктов, могут помочь чувствовать себя сытым и поддерживать здоровый образ жизни.