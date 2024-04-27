В Москве на майских выходных ожидается заморозки. Об этом NewsInfo.Ru заявил ведущий специалист центра погода "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в воскресенье, 28 апреля, утром ожидается до семи градусов тепла, днём до +17.

"На финал апреля небесная канцелярия готовит погожий и очень тёплый сюрприз. По ночам +5…+10, днем 29-го апреля дневная температура повысится до +18…+21, а 30-го апреля, в условиях идеального солнца воздух прогреется до летних +21…+24, что соответствует климатической норме июля, и близко к рекорду тепла 1969 года, когда в этот день было +24,7", — рассказал он.

Как отметил синоптик, 1 мая ожидается относительно комфортная погода: переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит до +12 градусов, днём до +20. В последующие сутки ожидается арктическое вторжение, начнутся традиционные "черемуховые" холода. Воздух остынет до +3…+8 градусов, днём будет не выше +10…+15, местами небольшой дождь.

"3-го мая скандинавский антициклон расчистит небосвод об облачности, без осадков, но вероятны ночные заморозки — столбики термометров будут колебаться от -1 до +4, в дневные часы солнечно и сухо, и всего +9…+14", — заключил он.

Фото: flickr.com/Deensel (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)