Грету Тунберг арестовали и оштрафовали на 6 тысяч крон за акцию протеста у входа в шведский парламент

Эко-активистку Грету Тунберг и еще несколько человек, которые проводили акцию протеста у входа в шведский парламент арестовали и оштрафовали на 6 тысяч крон (550 долларов).

Грета Тунберг и еще четверо активистов заблокировали центральные входы в риксдаг. Полиция приехала на место акции и арестовала активистов, после чего стокгольмский суд оштрафовал всех пятерых за игнорирование требований сотрудников органов правопорядка.

На данный момент уже известно, что акция протеста была против изменения климата и так называемой "политической пассивности" 12 и 13 марта.

Фото: commons.wikimedia.org /Anders Hellberg (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)