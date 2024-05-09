Грету Тунберг арестовали и оштрафовали на 6 тысяч крон за акцию протеста у входа в шведский парламент

Эко-активистку Грету Тунберг и еще несколько человек, которые проводили акцию протеста у входа в шведский парламент арестовали и оштрафовали на 6 тысяч крон (550 долларов).
Грета Тунберг и еще четверо активистов заблокировали центральные входы в риксдаг. Полиция приехала на место акции и арестовала активистов, после чего стокгольмский суд оштрафовал всех пятерых за игнорирование требований сотрудников органов правопорядка.
На данный момент уже известно, что акция протеста была против изменения климата и так называемой "политической пассивности" 12 и 13 марта.
Фото: commons.wikimedia.org /Anders Hellberg (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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