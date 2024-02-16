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Вильфанд назвал нынешнюю зиму
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 7:59

Вильфанд назвал нынешнюю зиму "аномальной"

"Эта неоднородность погоды, конечно, в этом году впечатляет. Очень мало того, что называется нормальной зимней погодой, которая соответствует климату", — отметил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Аномальность текущей зимы ещё в том, что сильные морозы сменяются частыми оттепелями. Сильные снегопады почти не прекращались всю зиму, то в одном, то в другом регионе. Причем такой показатель снежного покрова как плотность, находится на аномально высоких значениях. Именно его рассматривают метеорологи как основной, а не общую высоту снега. Именно по этому параметру нынешняя зима выходит из нормы, чего не было много десятилетий, говорит метеоролог Вильфанд.

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