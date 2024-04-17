В Емельяновском районе Красноярского края произошло ЧП. Утром, 17 апреля, с рельсов на железной дороге сошли вагоны, которые находились в грузовом составе. На данный момент на ситуацией работают следователи, выясняя причины произошедшего.
ЧП случилось на стрелочном переводе главного пути Зеледеево, пострадали два хвостовых порожних вагона. Предварительная версия - нарушение правил безопасности. Авария произошла в 07.37 по местному времени. Ведомство также уточнило, что пострадавших не было, а также не обнаружена угроза окружающей среде. На данный момент движение по этой линии приостановлено, а в ликвидации последствий участвует специальный восстановительный поезд.
- Ожидаемое отклонение от расписания - более двух часов, - говорится в официальном сообщение ведомства.
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