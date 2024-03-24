Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.03.2024 : 92,6118
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.03.2024 : 100,217
Подоляк отрицает причастность Украины к теракту в «Крокус Сити»
  1. Главная
  2. Мир
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 6:26

Подоляк отрицает причастность Украины к теракту в «Крокус Сити»

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Киев не имеет отношение к теракту в «Крокус Сити Холле». Свое заявление он опубликовал на собственной странице в социальной сети.

- Украина не имеет ни малейшего отношения к этому инциденту, - написал Подоляк.

На данный момент в связи с терактом задержано 11 человек, четверо из них подозреваются в организации стрельбы. После выстрелов из автомата в здании раздались взрывы и начался пожар.

Мир

Международная группа ученых обнаружила новое полезное для здоровья свойство кофе

Международная группа ученых обнаружила новое полезное для здоровья свойство кофе

Исследование, проведенное международным консорциумом ученых под руководством Nestlé Research в Швейцарии и NUS Medicine в Сингапуре, обнаружило, что тригонеллин, естественная молекула, содержащаяся в кофе и фенугреке, а также присутствующая в человеческом организме, может значительно улучшить состояние и функции мышц.

Читать полностью
Kia представила новый седан K4, призванный заменить модель Cerato и Forte

Kia представила новый седан K4, призванный заменить модель Cerato и Forte

Представлены официальные фотографии автомобиля, подчеркивая его совершенно новый дизайн, основанный на концепции "объединение противоположностей".

Читать полностью

Общество

Москва не осталась равнодушной: люди активно сдают кровь для тех, кто был ранен в

Москва не осталась равнодушной: люди активно сдают кровь для тех, кто был ранен в "Крокус Сити"

Москвичи создают очереди возле центров переливания крови.

Читать полностью
Французские ученые обнаружили новое полезное свойство бананов

Французские ученые обнаружили новое полезное свойство бананов

Французские ученые обнаружили, что бананы содержат резистентный крахмал, который не подвергается расщеплению ферментами поджелудочной железы.

Читать полностью

Новости