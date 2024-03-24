Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Киев не имеет отношение к теракту в «Крокус Сити Холле». Свое заявление он опубликовал на собственной странице в социальной сети.

- Украина не имеет ни малейшего отношения к этому инциденту, - написал Подоляк.

На данный момент в связи с терактом задержано 11 человек, четверо из них подозреваются в организации стрельбы. После выстрелов из автомата в здании раздались взрывы и начался пожар.