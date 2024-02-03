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Новая атомная подлодка спущена на воду в Северодвинске
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:32

Новая атомная подлодка спущена на воду в Северодвинске

Церемония спуска на воду — эллинга — новой современной атомной подлодки "Князь Пожарский" четвертого поколения состоялась на заводе "Севмаш" в Северодвинске. До конца года она поступит на вооружение ВМФ РФ.

"Это знаковое событие, тем более сейчас, в это непростое время, когда наша страна ведет СВО за правое дело. Этот корабль еще одна единица, которая встанет на стражи наших морских рубежей", — сказал главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

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