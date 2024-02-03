Церемония спуска на воду — эллинга — новой современной атомной подлодки "Князь Пожарский" четвертого поколения состоялась на заводе "Севмаш" в Северодвинске. До конца года она поступит на вооружение ВМФ РФ.

"Это знаковое событие, тем более сейчас, в это непростое время, когда наша страна ведет СВО за правое дело. Этот корабль еще одна единица, которая встанет на стражи наших морских рубежей", — сказал главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.