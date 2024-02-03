Церемония спуска на воду — эллинга — новой современной атомной подлодки "Князь Пожарский" четвертого поколения состоялась на заводе "Севмаш" в Северодвинске. До конца года она поступит на вооружение ВМФ РФ.
"Это знаковое событие, тем более сейчас, в это непростое время, когда наша страна ведет СВО за правое дело. Этот корабль еще одна единица, которая встанет на стражи наших морских рубежей", — сказал главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.
Зеленский сообщил Белому дому об увольнении Залужного
Такую информацию обнародовали западные СМИ.
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Оклахоме
В США в штате Оклахома зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Баннеры в поддержку Валиевой появились на зданиях в Москве
Банеры гласят «Камила, ты наша золотая!». Речь про фигуристку, которую на четыре года отстранили от соревнований.
Мультфильм "Три богатыря и Пуп Земли" стал самым кассовым анимационным фильмом в России
"Три богатыря и Пуп Земли" режиссера Константина Феоктистова стал самым кассовым мультфильмом в России, достигнув кассовых сборов в размере 1 миллиарда рублей. Этот рекордный успех подтвержден данными Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), управляемой Фондом кино.