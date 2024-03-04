Первое дело о нарушении новых требований к рекламе кредита было возбуждено ФАС России в отношении Почта Банка после того, как поступила жалоба от его клиентов. Жалоба гражданина на рекламу Почта Банка была получена ФАС России, где привлекательная информация о процентной ставке от 4% была выделена крупным шрифтом. Однако данные о других условиях, влияющих на стоимость кредита, были размещены в поясняющей сноске шрифтом, затрудняющим восприятие.
Ведомство напомнило о необходимости указывать сведения о полной стоимости кредита до упоминания процентных ставок и использовать шрифт не менее того, который указан для ставок, сообщает RT.
В результате Почта Банк был оштрафован за недостаточную информацию о кредитных условиях. Основанием стало нарушение законодательства о рекламе. Расследование ФАС показало, что потребителям не было предоставлено полной информации о кредите.
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