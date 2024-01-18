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У 13-месячной девочки в Бразилии выявлена редкая аномалия развития с четырьмя почками
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 20:08

У 13-месячной девочки в Бразилии выявлена редкая аномалия развития с четырьмя почками

Врачи в Бразилии обнаружили у 13-месячной девочки по имени Изис Элоа Феррейра Алвес редкую аномалию развития — четыре почки. Девочка родилась преждевременно через кесарево сечение, и ей была проведена операция по удалению одной из почек в 5-месячном возрасте. Эта почка увеличилась и оказывала давление на внутренние органы, что потребовало медицинского вмешательства.

Изис Элоа Феррейра Алвес нуждается в продолжительном медицинском наблюдении из-за риска возможных проблем со здоровьем. Она часто сталкивается с пневмонией из-за ослабленных легких, однако ее развитие, по словам матери, соответствует возрасту. Врачи подчеркивают редкость данной аномалии и продолжат следить за состоянием здоровья маленькой Изис.

Этот случай стал исключительным, и врачи отмечают, что подобные аномалии встречаются редко. Девочка будет продолжать получать необходимое внимание и медицинское лечение вплоть до подросткового возраста.

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