Врачи в Бразилии обнаружили у 13-месячной девочки по имени Изис Элоа Феррейра Алвес редкую аномалию развития — четыре почки. Девочка родилась преждевременно через кесарево сечение, и ей была проведена операция по удалению одной из почек в 5-месячном возрасте. Эта почка увеличилась и оказывала давление на внутренние органы, что потребовало медицинского вмешательства.
Изис Элоа Феррейра Алвес нуждается в продолжительном медицинском наблюдении из-за риска возможных проблем со здоровьем. Она часто сталкивается с пневмонией из-за ослабленных легких, однако ее развитие, по словам матери, соответствует возрасту. Врачи подчеркивают редкость данной аномалии и продолжат следить за состоянием здоровья маленькой Изис.
Этот случай стал исключительным, и врачи отмечают, что подобные аномалии встречаются редко. Девочка будет продолжать получать необходимое внимание и медицинское лечение вплоть до подросткового возраста.
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