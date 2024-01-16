Американские телеканалы CNN, NBC и Fox News прогнозируют победу бывшего президента США Дональда Трампа на первичных выборах в штате Айова. Прогнозы основаны на первых результатах голосования и собственном анализе каналов, сообщает ТАСС.
По предварительным данным, опубликованным на сайте Республиканской партии в Айове, более 50% избирателей выразили поддержку Трампу. На втором месте находится губернатор Флориды Рон Десантис, с более чем 17,3% голосов республиканцев. Никки Хейли, бывший постпред при ООН, занимает третье место с поддержкой 17,1% избирателей, а бизнесмен Вивек Рамасвами получил 7% голосов.
Первые кокусы республиканцев, которые начинают процесс определения кандидата в президенты США от этой партии, проходят в понедельник в штате Айова. Кокусы представляют собой собрания партийных активистов, где каждая партия выбирает своего кандидата.
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