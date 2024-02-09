Воздушно-космические силы успешно провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с северного космодрома "Плесецк", находящегося в Архангельской области. Обычно с него запускают спутники для вывода на орбиты с особыми параметрами.

"В 10 часов 03 минуты с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", — сообщает Госкорпорация "Роскосмос"в своём ТГ-канале со ссылкой на военное ведомство.

"В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме", — говорится в сообщении Минобороны.