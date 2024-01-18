Индийская тектоническая плита, аналогично Африке, может разделиться

Исследователи обнаружили, что Тибет разрывается под поднимающимися Гималаями, где куски континентальной плиты отслаиваются, представляя более сложную геологию, чем предполагалось ранее.

Столкновение Индийской и Евразийской плит под Гималаями приводит к возможному андерплейтингу, но новое исследование предлагает, что и процессы погружения и отслаивания могут происходить одновременно. Анализ волн землетрясений указывает на разрывы в коре Индийской плиты, подтверждая эту гипотезу и предостерегая о возможных землетрясениях вдоль границы плиты, сообщает Planet Today.