Британские археологи обнаружили микропластик в археологических отложениях, относящихся к I-II векам нашей эры

Исследование, опубликованное в журнале Science of the Total Environment (STE), привлекло внимание научного сообщества. Образцы, хранящиеся в архивах с 1980-х годов, содержали крошечные частицы микропластика на глубинах более семи метров.
Микропластик — это фрагменты пластмассы размером от 1 микрометра до 5 миллиметров, происходящие из разложения крупных пластиковых изделий и микрогранул, используемых в производстве. Обнаружение микропластика в археологических находках вызывает вопросы о сохранности этих артефактов и их окружающей среды.
Исследование показало, что в образцах присутствуют 16 различных типов микропластиковых полимеров, указывая на загрязнение как в современное, так и в прошлое время. Ученые выражают обеспокоенность возможными последствиями микропластика для химического состава почвы и сохранности органических материалов.
Необходимы дальнейшие исследования воздействия микропластика на археологические находки, чтобы разработать стратегии защиты исторического наследия от потенциального воздействия пластика, сообщает Planet Today.
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