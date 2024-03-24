Британские археологи обнаружили микропластик в археологических отложениях, относящихся к I-II векам нашей эры

Исследование, опубликованное в журнале Science of the Total Environment (STE), привлекло внимание научного сообщества. Образцы, хранящиеся в архивах с 1980-х годов, содержали крошечные частицы микропластика на глубинах более семи метров.

Микропластик — это фрагменты пластмассы размером от 1 микрометра до 5 миллиметров, происходящие из разложения крупных пластиковых изделий и микрогранул, используемых в производстве. Обнаружение микропластика в археологических находках вызывает вопросы о сохранности этих артефактов и их окружающей среды.

Исследование показало, что в образцах присутствуют 16 различных типов микропластиковых полимеров, указывая на загрязнение как в современное, так и в прошлое время. Ученые выражают обеспокоенность возможными последствиями микропластика для химического состава почвы и сохранности органических материалов.

Необходимы дальнейшие исследования воздействия микропластика на археологические находки, чтобы разработать стратегии защиты исторического наследия от потенциального воздействия пластика, сообщает Planet Today.