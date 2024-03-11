Эксперты дали советы по отбеливанию желтых пятен на пластике

Желтые пятна на пластике являются актуальной проблемой в современном мире из-за ультрафиолетовых лучей, старения материала и других факторов. Рекомендуемые методы очистки включают использование обычного мыла, зубной пасты с отбеливающими компонентами, естественных кислот (уксуса, лимонного сока) и перекиси водорода.

Существуют также специальные отбеливающие средства для пластика, но перед их применением необходимо внимательно изучить инструкции производителя и проверить их безопасность на небольшом участке поверхности, сообщает SM.News.