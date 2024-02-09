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Ученые из США выявили новое опасное свойство химических веществ в пластике
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:27

Ученые из США выявили новое опасное свойство химических веществ в пластике

Исследование, опубликованное в The Lancet Planetary Health, установило, что воздействие химических веществ, таких как фталаты, содержащиеся в пластике, связано с повышенным риском преждевременных родов. Ученые из Национального института здравоохранения США проанализировали данные женщин, участвующих в программе по оценке воздействия окружающей среды на здоровье детей. Они обнаружили, что наиболее распространенные фталаты, такие как моноэтилфталат и фталевая кислота, могут быть связаны с увеличенным риском преждевременных родов.

Исследователи также выявили, что уровень метаболитов фталатов, особенно DEHP, коррелирует с вероятностью преждевременных родов: у женщин с высоким уровнем DEHP в моче риск преждевременных родов был на 45% выше.

Подчеркивается, что хотя исследование выявило значимую ассоциацию между фталатами и риском преждевременных родов, оно имеет ограничения, такие как неполное отображение всех воздействующих веществ и невозможность исключить влияние других типов фталатов. Однако на основе проведенных исследований ученые предполагают, что значительное количество случаев преждевременных родов в США могут быть связаны с химическими веществами в пластике, сообщает Газета.Ру.

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