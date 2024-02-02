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Российские ученые разработали инновационный биопрепарат для защиты растений от насекомых-вредителей
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:01

Российские ученые разработали инновационный биопрепарат для защиты растений от насекомых-вредителей

Исследователи из школы "Агробиотек" создали уникальный инсектицид, объединяющий грибки Metarhizium robertsii и Beauvéria bassiána, а также бактерию Bacillus thuringiensis и токсин авермектины.

Этот биоинсектицид проявил значительно более высокую эффективность по сравнению с отдельным применением компонентов, что подтверждено результатами исследования.

Препарат предназначен для защиты сельскохозяйственных культур от различных вредителей, таких как колорадский жук, капустная совка, луговой мотылек, паутинный клещ, злаковая и бобовая тля, сообщает Центральная Служба Новостей.

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