Российские ученые разработали инновационный биопрепарат для защиты растений от насекомых-вредителей

Исследователи из школы "Агробиотек" создали уникальный инсектицид, объединяющий грибки Metarhizium robertsii и Beauvéria bassiána, а также бактерию Bacillus thuringiensis и токсин авермектины.
Этот биоинсектицид проявил значительно более высокую эффективность по сравнению с отдельным применением компонентов, что подтверждено результатами исследования.
Препарат предназначен для защиты сельскохозяйственных культур от различных вредителей, таких как колорадский жук, капустная совка, луговой мотылек, паутинный клещ, злаковая и бобовая тля, сообщает Центральная Служба Новостей.
Ученые из США выявили новые причины сложностей похудения для людей с избыточным весом
Исследование ученых из университета штата Калифорния выявило, что у людей с избыточным весом сложности в процессе похудения могут быть связаны с метаболической дисфункцией, вызванной изменениями в функционировании митохондрий.
На аукционе в Англии был продан уникальный лимон возрастом 285 лет за $1780
Лимон был обнаружен в задней части шкафа XIX века, который был представлен на торгах аукционного дома Brettells. Фрукт имел надпись о том, что его подарили мисс Бакстер в 1739 году.
Мультфильм "Три богатыря и Пуп Земли" стал самым кассовым анимационным фильмом в России
"Три богатыря и Пуп Земли" режиссера Константина Феоктистова стал самым кассовым мультфильмом в России, достигнув кассовых сборов в размере 1 миллиарда рублей. Этот рекордный успех подтвержден данными Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), управляемой Фондом кино.
Онколог Каприн высказался о росте заболеваемости раком
Главный онколог России, академик Андрей Каприн, в ответ на прогноз о росте числа онкологических пациентов в мире на треть за 15 лет, подтвердил неутешительную статистику заболеваемости раком, которым ежегодно страдают 19-20 миллионов людей, половина из которых умирает.