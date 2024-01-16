Японские ученые из сайтамского университета раскрыли удивительные аспекты коммуникации растений

Исследование ученых сосредоточено на виде Arabidopsis thaliana, и они выяснили, что поврежденные растения начинают выделять летучие органические соединения в целях защиты. Эти вещества вызывают реакцию соседей этого вида, создавая уникальный механизм общения между растениями.

Эксперимент включал в себя окраску растений для более четкого наблюдения под микроскопом. После этого растения были размещены ближе друг к другу, и повреждения были нанесены гусеницами, что привело к выделению летучих веществ. Под микроскопом ученые наблюдали, как неповрежденные растения реагируют на сигналы своих пострадавших соседей, выражая ответные сигналы кальция.

Это открытие подчеркивает не только способность растений к самозащите, но и их способность к взаимодействию и обмену информацией в ответ на внешние воздействия. Эксперимент проливает свет на сложные механизмы коммуникации в растительном мире, предоставляя новые понимания о его жизненных процессах, сообщает SM.News.