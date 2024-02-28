В США фирма PlanetRisk следила за перемещением Владимира Путина, сообщает издание Wired, ссылаясь на экс-журналиста Wall Street Journal Байрона Тау. В 2016 году компания разработала технологию Locomotive для отслеживания смартфонов через коммерческие данные и таргеированную рекламу, сообщает издание.

Программа Locomotive, переименованная позже в VISR, отслеживала телефоны ближайшего окружения российского лидера — его водителей, советников и т. п., и таким образом позволяла косвенно понимать, где находится российский президент и куда направляется.