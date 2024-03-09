Астрономы обнаружили планету TOI-270 d, которая полностью покрыта океаном

Эта планета TOI-270 d, в два раза больше Земли, имеет поверхность, на которой вода буквально кипит. Но несмотря на высокие температуры, ученые считают это открытие важным прорывом в поиске жизнеспособных миров.
На поверхности TOI-270 d были обнаружены метан и углекислый газ, что свидетельствует о возможном присутствии жизни.
Хотя планета находится на расстоянии 70 световых лет от Земли, ученые продолжают изучать ее, надеясь обнаружить наличие условий, пригодных для жизни, возможно на ее обратной стороне, сообщает News.Ru.
Химики из University of Oxford развеяли устоявшееся представление о взаимодействии одноимённо заряженных частиц
Вместо того, чтобы отталкиваться, отрицательно заряженные частицы демонстрируют привлекательные силы друг к другу в водных растворах и растворителях с инверсией дипольного момента молекул.
Зеленский отказался от предложения Эрдогана по переговорам с Россией
Киев по-прежнему держится своей позиции и не намерен вести диалог.
"Джеймс Уэбб" сделал удивительное открытие, обнаружив самую древнюю мертвую галактику в космосе
Объект был обнаружен во Вселенной, когда ей было всего около 700 миллионов лет, что делает его одним из самых древних объектов, когда-либо обнаруженных.
В NASA приняли решение об отмене роботизированной миссии по обслуживанию спутников
NASA отменила роботизированную миссию по обслуживанию спутников, известную как On-orbit Servicing, Assembly, and Manufacturing 1 (OSAM-1), из-за проблем с техническим оснащением и финансированием.