Астрономы обнаружили планету TOI-270 d, которая полностью покрыта океаном

Эта планета TOI-270 d, в два раза больше Земли, имеет поверхность, на которой вода буквально кипит. Но несмотря на высокие температуры, ученые считают это открытие важным прорывом в поиске жизнеспособных миров.

На поверхности TOI-270 d были обнаружены метан и углекислый газ, что свидетельствует о возможном присутствии жизни.

Хотя планета находится на расстоянии 70 световых лет от Земли, ученые продолжают изучать ее, надеясь обнаружить наличие условий, пригодных для жизни, возможно на ее обратной стороне, сообщает News.Ru.