Ученые: органические материалы, обнаруженные на Марсе могли образоваться из атмосферного формальдегида

Предположение открывает новые перспективы для понимания возможности существования прошлой жизни на Красной планете.

Исследователи использовали компьютерную модель, чтобы рассмотреть потенциал образования формальдегида в ранней атмосфере Марса и пришли к выводу, что древняя марсианская атмосфера могла обеспечивать его непрерывное присутствие.

Это может привести к созданию различных органических соединений, включая биомолекулы, необходимые для жизни. Результаты этого исследования расширяют наше понимание о возможности древнего Марса поддерживать жизнь.

Дальнейшие анализы геологических данных, собранных марсоходами НАСА, помогут лучше понять органическую химию планеты и процессы, которые привели к формированию органических материалов на ранних этапах ее истории, сообщает Planet Today.