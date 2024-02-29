Ученые: органические материалы, обнаруженные на Марсе могли образоваться из атмосферного формальдегида

Предположение открывает новые перспективы для понимания возможности существования прошлой жизни на Красной планете.
Исследователи использовали компьютерную модель, чтобы рассмотреть потенциал образования формальдегида в ранней атмосфере Марса и пришли к выводу, что древняя марсианская атмосфера могла обеспечивать его непрерывное присутствие.
Это может привести к созданию различных органических соединений, включая биомолекулы, необходимые для жизни. Результаты этого исследования расширяют наше понимание о возможности древнего Марса поддерживать жизнь.
Дальнейшие анализы геологических данных, собранных марсоходами НАСА, помогут лучше понять органическую химию планеты и процессы, которые привели к формированию органических материалов на ранних этапах ее истории, сообщает Planet Today.
Ученые из Китая выяснили, что кипячение удаляет из воды до 90% частиц микропластика
Исследование, проведенное китайскими учеными под руководством профессора Эдди Цзэна из Университета Цзинань, выявило, что кипячение воды удаляет от 80% до 90% мелких и крупных частиц микропластика. Это происходит за счет осаждения частиц на дне и стенках сосудов вместе с накипью из карбоната кальция, образующегося при высоких температурах.
Ученые университета Англии Раскина: психопатия у женщин более распространена, чем ранее предполагалось
Ранее принято было считать, что соотношение мужчин и женщин среди психопатов составляет 6:1. Однако фактическое соотношение, установленное британскими учёными, составляет 1,2:1, что указывает на то, что женщины страдают от психопатии в пять раз чаще, чем ранее предполагалось.
Эксперт Пономарев раскрывает секреты долговечности двигателя автомобиля
Технический тренер сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев подчеркивает, что соблюдение несложных правил может значительно продлить срок службы мотора.
В Apple объявили о списках устройств, которые получат обновление до iOS 18 и iPadOS 18
iOS 18 будет совместима с моделями начиная от iPhone SE 2 (3-го поколения) до последних моделей iPhone 15. iPadOS 18 будет доступен для планшетов с процессорами A10X Fusion и более новыми.