Ученые продолжают поиск гипотетической Девятой Планеты во внешних пределах Солнечной системы

Исследование, опубликованное в The Astronomical Journal, использовало данные Pan-STARRS для сужения области поиска и уточнения параметров планеты. Результаты исследования позволили исключить 78% потенциальных местонахождений планеты и предоставить новые оценки её характеристик.
Дальнейшие исследования планируются с использованием LSST, что может значительно увеличить шансы обнаружения планеты. Важность этого поиска заключается в том, что Девятая Планета будет пятой по величине планетой в Солнечной системе и может помочь лучше понять её структуру и эволюцию.
Ученые уже давно предполагают существование такой планеты, и последние исследования подтверждают важность её роли в объяснении различных аномалий в движении объектов во внешних пределах Солнечной системы, сообщает Planet Today.
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