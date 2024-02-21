Ученые продолжают поиск гипотетической Девятой Планеты во внешних пределах Солнечной системы

Исследование, опубликованное в The Astronomical Journal, использовало данные Pan-STARRS для сужения области поиска и уточнения параметров планеты. Результаты исследования позволили исключить 78% потенциальных местонахождений планеты и предоставить новые оценки её характеристик.

Дальнейшие исследования планируются с использованием LSST, что может значительно увеличить шансы обнаружения планеты. Важность этого поиска заключается в том, что Девятая Планета будет пятой по величине планетой в Солнечной системе и может помочь лучше понять её структуру и эволюцию.

Ученые уже давно предполагают существование такой планеты, и последние исследования подтверждают важность её роли в объяснении различных аномалий в движении объектов во внешних пределах Солнечной системы, сообщает Planet Today.