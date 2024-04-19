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В ходе крушения самолета в Красногвардейском округе погиб один из членов экипажа
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 11:35

В ходе крушения самолета в Красногвардейском округе погиб один из членов экипажа

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров привёл информацию, что один из членов экипажа скончался вследствие падения самолета в Красногвардейском округе. Ту-22М3 ВКС РФ вернулся после завершения боевых задач, но при посадке потерпел крушение.

По предварительным данным известно, что третий член экипажа погиб, а также что причиной крушения самолёта послужила техническая проблема. Спасенных лётчиков, которые находились в момент крушения на борту самолета, доставили в больницу.

Глава региона также выразил глубочайшие соболезнования семье, друзьям, родным и близким погибшего члена экипажа.

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