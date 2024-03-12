В Ивановской области потерпел крушение самолет военно-транспортной авиации Ил-76. Самолет взлетел с аэродрома "Северный", после чего загорелся один из двигателей. Пилоты пытались вернуться на аэродром, однако самолет не успел. Очевидец, живущий вблизи аэродрома, заснял полет горящего самолета на видео.
Военно-транспортный Ил-76 выполнял плановый полет. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Комиссия главного командования ВКС РФ вылетела на аэродром Иваново для установления причин авиакатастрофы.
Xiaomi объявила о начале продаж своего первого электромобиля в Китае с 28 марта
SU7 (Speed Ultra) — пятиместный седан, он будет доступен для предзаказа в 59 магазинах Xiaomi в 29 городах Китая.
Главарю клана "Кудокай" заменили меру пресечения со смертной казни на пожизненное тюремное заключение
Высшая судебная инстанция японского города Фукуока определилась с мерой пресечения для главаря одной из самых опасных кланов якудза. Решение о смертной казне заменили на пожизненное лишение свободы.
Исследование МТС выявило изменения в предпочтениях российских туристов относительно морских направлений
В 2023 году Азовское море стало третьим по популярности среди российских морей, привлекая 8% туристов.
Эксперты рассказали, как избавиться от "пивного живота" без полного отказа от алкоголя
Доктор Филип Чант рекомендует увеличить употребление воды, особенно между алкогольными напитками.