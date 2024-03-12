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Самолет Ил-76 в Ивановской области загорелся и разбился
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:30

Самолет Ил-76 в Ивановской области загорелся и разбился

В Ивановской области потерпел крушение самолет военно-транспортной авиации Ил-76. Самолет взлетел с аэродрома "Северный", после чего загорелся один из двигателей. Пилоты пытались вернуться на аэродром, однако самолет не успел. Очевидец, живущий вблизи аэродрома, заснял полет горящего самолета на видео.

Военно-транспортный Ил-76 выполнял плановый полет. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Комиссия главного командования ВКС РФ вылетела на аэродром Иваново для установления причин авиакатастрофы.



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