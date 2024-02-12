Аналитик Мкртчян заявил, что ОАЭ будут выгодным туристическим направлением в 2024 году

Вице-президент Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян объявил, что в 2024 году наиболее привлекательными направлениями для туристов из России станут страны Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии. Он подчеркнул, что такая тенденция начала проявляться в 2023 году и будет сохраняться в текущем году.

"В прошлом году мы видели рост интереса, который будет продолжаться и в этом году, особенно в отношении Арабских Эмиратов", — отметил Мкртчян. "Многие россияне, которые ранее предпочитали Турцию, теперь будут склоняться к выбору ОАЭ, особенно в летние месяцы. В июле, августе и сентябре аналогичные отели в ОАЭ будут более доступны, чем в Турции", — добавил эксперт.

Также он подчеркнул, что стоимость поездок на Кубу останется на относительно низком уровне на протяжении года, несмотря на то, что прямые рейсы в эту страну есть лишь из Москвы и Санкт-Петербурга. В то время как, по словам Мкртчяна, Турция не планирует снижать цены для российских туристов, сохраняя высокие тарифы, и в некоторых отелях цены могут даже увеличиться. В результате, отток туристов из страны будет продолжать расти.