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Эксперты предполагают, что обнаружили обломки самолета пилота Эрхарт в Тихом океане
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:20

Эксперты предполагают, что обнаружили обломки самолета пилота Эрхарт в Тихом океане

Американские подводные исследователи компании Deep Sea Vision сообщили о предполагаемом обнаружении обломков самолета летчицы Амелии Эрхарт, пропавшей без вести в 1937 году во время кругосветного полета на самолете Lockheed Electra.

Экспедиция, проведенная в Тихом океане с использованием подводного аппарата Hugin 6000, выявила аномалию на глубине около 4,9 тысячи метров, предположительно соответствующую обломкам самолета.

Глава компании выразил надежду получить дополнительные подтверждения с помощью дистанционно управляемого аппарата с камерой. Независимые специалисты подчеркнули необходимость дополнительных исследований и осторожность в выводах.

Амелия Эрхарт, первая женщина-пилот, совершила ряд известных авиационных достижений в 1928–1932 годах, и ее исчезновение оставалось загадкой с различными версиями, включая поиски на необитаемом острове и предположения о японском плене, сообщает РИА Новости.

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