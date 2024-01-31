Эксперты предполагают, что обнаружили обломки самолета пилота Эрхарт в Тихом океане

Американские подводные исследователи компании Deep Sea Vision сообщили о предполагаемом обнаружении обломков самолета летчицы Амелии Эрхарт, пропавшей без вести в 1937 году во время кругосветного полета на самолете Lockheed Electra.
Экспедиция, проведенная в Тихом океане с использованием подводного аппарата Hugin 6000, выявила аномалию на глубине около 4,9 тысячи метров, предположительно соответствующую обломкам самолета.
Глава компании выразил надежду получить дополнительные подтверждения с помощью дистанционно управляемого аппарата с камерой. Независимые специалисты подчеркнули необходимость дополнительных исследований и осторожность в выводах.
Амелия Эрхарт, первая женщина-пилот, совершила ряд известных авиационных достижений в 1928–1932 годах, и ее исчезновение оставалось загадкой с различными версиями, включая поиски на необитаемом острове и предположения о японском плене, сообщает РИА Новости.
Шведские ученые назвали простой способ снизить риск развития рака простаты
В исследовании, опубликованном в British Journal of Sports Medicine (BJSM), ученые из Шведского государственного института физической культуры и спорта выяснили, что повышение кардиореспираторной активности у мужчин связано с уменьшением риска развития рака простаты.
Перспектива возвращения Трампа в кресло президента испугала ЕС
В Европейском союзе ведется обсуждение увеличения расходов на оборону с последующим давлением на страны, не достаточно выделяющие средств на военные нужды.
HeadHunter представил свой годовой "Рейтинг работодателей России" за 2023 год
В "Рейтинге работодателей России" за 2023 год Альфа-банк занял первое место среди крупных компаний. Исследование осуществлялось путем опросов и тестирования HR-специалистов, сотрудников и соискателей.
Российские ученые разработали новый метод защиты картофеля от опасного заболевания
Российские ученые из Томского государственного университета, Новосибирского государственного аграрного университета и Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН представили новый метод защиты картофеля от черной парши, опасного заболевания.