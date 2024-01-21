По факту крушения в Афганистане самолёта с россиянами на борту СК возбудил дело

Следственный комитет России начал расследование уголовного дела в связи с крушением личного самолета Falcon 10, который исчез с радаров в горах Афганистана, на борту которого находились граждане России. В официальном сообщении отмечается, что уголовное дело было возбуждено по факту авиакатастрофы в Афганистане с участием российских граждан.

По данным следствия, предварительно на борту находились шесть человек, включая граждан России. Ранее агентство Aamaj News сообщило о крушении индийского пассажирского самолета в горах провинции Бадахшан в Афганистане, сообщает "Russia Today".

Официальные источники Росавиации подтвердили, что вечером в субботу, 20 января, утратили связь с самолетом Falcon 10, который был зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов России. На борту находились шесть человек, и самолет следовал из Индии в Россию через Узбекистан.