Аэропорты Москвы работают без отмен рейсов и задержек на фоне непогоды

Аэропорты Москвы продолжают функционировать нормально, несмотря на снегопад в городе и области. По данным Росавиации, 9 января не было зафиксировано отмены рейсов из-за погодных условий, хотя кратковременные задержки были зафиксированы у четырех рейсов.

"Аэропорты столичного региона — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский продолжают работать в штатном режиме, несмотря на снегопад в Москве и области. За рассматриваемый период не было отменено ни одного рейса по метеоусловиям. Один рейс был кратковременно задержан из-за погодных условий, а еще четыре рейса были кратковременно задержаны из-за необходимости дополнительного облива воздушных судов противообледенительными жидкостями".

Вечером 9 января в Москве и области идет сильный снег. В городском хозяйстве ожидают, что за ближайшие сутки выпадет до 6 см снега. Главное управление МЧС России по Москве ранее выпустило экстренное предупреждение о сильном снеге в городе.