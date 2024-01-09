Аэропорты Москвы работают без отмен рейсов и задержек на фоне непогоды

Аэропорты Москвы продолжают функционировать нормально, несмотря на снегопад в городе и области. По данным Росавиации, 9 января не было зафиксировано отмены рейсов из-за погодных условий, хотя кратковременные задержки были зафиксированы у четырех рейсов.
"Аэропорты столичного региона — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский продолжают работать в штатном режиме, несмотря на снегопад в Москве и области. За рассматриваемый период не было отменено ни одного рейса по метеоусловиям.
Один рейс был кратковременно задержан из-за погодных условий, а еще четыре рейса были кратковременно задержаны из-за необходимости дополнительного облива воздушных судов противообледенительными жидкостями".
Вечером 9 января в Москве и области идет сильный снег. В городском хозяйстве ожидают, что за ближайшие сутки выпадет до 6 см снега. Главное управление МЧС России по Москве ранее выпустило экстренное предупреждение о сильном снеге в городе.
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