Из-за погодных условий в Сургуте задержали четыре авиарейса

Из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Сургута четыре рейса были задержаны, как сообщает пресс-служба аэропорта. По информации от 25 декабря, из-за замерзающих осадков аэропорт функционирует в соответствии с текущей погодой. На момент 16:00 четыре рейса, направляющихся в Екатеринбург, Омск, Томск и Новосибирск, оказались задержаны, сообщает ТАСС.

Введены ограничения на прибытие, как отмечено представителями аэропорта. По данным Гидрометцентра, в Сургуте температура составляет примерно от -3 до -5 градусов при относительной влажности в 91%.