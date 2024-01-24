Генконструктор РКК "Энергия" Соловьев представил проект космоплана для Российской орбитальной станции (РОС)

Космоплан, представляющий летательный аппарат с композитным планером типа "несущий корпус" и отклоняемым стреловидным V-образным крылом, разработан с целью улучшения транспортно-технического обеспечения РОС.
Основной метод вывода космоплана на орбиту предусматривает использование ракеты-носителя среднего класса "Ангара". Проект ориентирован на многоразовое использование, что предоставляет более широкий выбор районов посадки и снижает затраты на поисково-спасательные операции.
Преимущества космоплана включают возможность посадки в различных районах, снижение затрат на спасательные мероприятия, а также уменьшение перегрузок, которым подвергаются космонавты. Эти факторы способствуют развитию космического туризма, делая проект перспективным и многообещающим для будущих миссий и исследований, сообщает ТАСС.
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