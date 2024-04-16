Российским туристам предоставляется новая возможность посещения хорватских курортов на Адриатике благодаря запуску нового пересадочного рейса от хорватского перевозчика Croatia Airlines.

По планам компании, начиная с 7 мая, будут осуществляться регулярные полеты из курорта Сплит в аэропорт Стамбула. Рейсы будут выполняться три раза в неделю, предоставляя туристам удобную возможность добраться до желаемых мест отдыха.

Учитывая, что большинство авиасообщений россиян с Европой осуществляется через Стамбул, этот рейс становится привлекательным вариантом для желающих посетить Хорватию. Важно отметить, что для поездки туристам потребуется шенгенская виза, учитывая вступление Хорватии в шенгенскую зону с января 2023 года, сообщает Турпром.