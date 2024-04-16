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Россияне смогут попасть в Хорватию через Стамбул: запущен новый рейс
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:21

Россияне смогут попасть в Хорватию через Стамбул: запущен новый рейс

Российским туристам предоставляется новая возможность посещения хорватских курортов на Адриатике благодаря запуску нового пересадочного рейса от хорватского перевозчика Croatia Airlines.

По планам компании, начиная с 7 мая, будут осуществляться регулярные полеты из курорта Сплит в аэропорт Стамбула. Рейсы будут выполняться три раза в неделю, предоставляя туристам удобную возможность добраться до желаемых мест отдыха.

Учитывая, что большинство авиасообщений россиян с Европой осуществляется через Стамбул, этот рейс становится привлекательным вариантом для желающих посетить Хорватию. Важно отметить, что для поездки туристам потребуется шенгенская виза, учитывая вступление Хорватии в шенгенскую зону с января 2023 года, сообщает Турпром.

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