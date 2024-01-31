Согласно рекомендациям экспертов, самым удивительным природным катком в стране является Байкал, особенно популярное место для конькобежцев расположено возле поселка Листвянка в Иркутской области. Эксперты подчеркивают необходимость соблюдения безопасности при катании. Гора Соболиная, с горнолыжным комплексом, также признана жемчужиной Байкала.

В Дагестане выделяется естественный каток в селе Мочох, возникший после оползня в 1963 году. Это место, с горными пейзажами и прозрачным льдом, создает идеальные условия для фигурного катания. В Чиндирчеро, также в Дагестане, предлагают горные лыжи на различной сложности трассах.

Кремлевская набережная в Казани зимой превращается в живописный каток, соединяя стены кремля и Национальный культурный центр. Город-курорт "Свияжские холмы" рядом с Казанью предлагает горнолыжные трассы и разнообразные развлечения. В окрестностях Екатеринбурга самый большой каток на Урале расположен на территории городского пруда Сысерть. Ежовая гора, также вблизи Екатеринбурга, известна своими горнолыжными трассами.

На Дальнем Востоке, в Хабаровске, открыт самый большой каток, где можно кататься в морозный воздух с видом на Амур. Регион также предлагает множество горнолыжных курортов, включая современный комплекс "Хехцир". Наконец, в Ленинградской области на Ладожском озере расположены живописные места для катания на коньках, известные произведениями известных художников. Однако, из-за неравномерного замерзания льда, путешественникам рекомендуется тщательно планировать маршрут. Вблизи Санкт-Петербурга, в сосновых лесах, находится горнолыжный клуб на территории курорта "Охта-парк", сообщает Центральная Служба Новостей.