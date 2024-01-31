Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ выделили шесть мест в России, идеальных для зимних видов спорта

Согласно рекомендациям экспертов, самым удивительным природным катком в стране является Байкал, особенно популярное место для конькобежцев расположено возле поселка Листвянка в Иркутской области. Эксперты подчеркивают необходимость соблюдения безопасности при катании. Гора Соболиная, с горнолыжным комплексом, также признана жемчужиной Байкала.
В Дагестане выделяется естественный каток в селе Мочох, возникший после оползня в 1963 году. Это место, с горными пейзажами и прозрачным льдом, создает идеальные условия для фигурного катания. В Чиндирчеро, также в Дагестане, предлагают горные лыжи на различной сложности трассах.
Кремлевская набережная в Казани зимой превращается в живописный каток, соединяя стены кремля и Национальный культурный центр. Город-курорт "Свияжские холмы" рядом с Казанью предлагает горнолыжные трассы и разнообразные развлечения. В окрестностях Екатеринбурга самый большой каток на Урале расположен на территории городского пруда Сысерть. Ежовая гора, также вблизи Екатеринбурга, известна своими горнолыжными трассами.
На Дальнем Востоке, в Хабаровске, открыт самый большой каток, где можно кататься в морозный воздух с видом на Амур. Регион также предлагает множество горнолыжных курортов, включая современный комплекс "Хехцир". Наконец, в Ленинградской области на Ладожском озере расположены живописные места для катания на коньках, известные произведениями известных художников. Однако, из-за неравномерного замерзания льда, путешественникам рекомендуется тщательно планировать маршрут. Вблизи Санкт-Петербурга, в сосновых лесах, находится горнолыжный клуб на территории курорта "Охта-парк", сообщает Центральная Служба Новостей.
Шведские ученые назвали простой способ снизить риск развития рака простаты
В исследовании, опубликованном в British Journal of Sports Medicine (BJSM), ученые из Шведского государственного института физической культуры и спорта выяснили, что повышение кардиореспираторной активности у мужчин связано с уменьшением риска развития рака простаты.
Эксперты предполагают, что обнаружили обломки самолета пилота Эрхарт в Тихом океане
Американские подводные исследователи компании Deep Sea Vision сообщили о предполагаемом обнаружении обломков самолета летчицы Амелии Эрхарт, пропавшей без вести в 1937 году во время кругосветного полета на самолете Lockheed Electra.
HeadHunter представил свой годовой "Рейтинг работодателей России" за 2023 год
В "Рейтинге работодателей России" за 2023 год Альфа-банк занял первое место среди крупных компаний. Исследование осуществлялось путем опросов и тестирования HR-специалистов, сотрудников и соискателей.
Российские ученые разработали новый метод защиты картофеля от опасного заболевания
Российские ученые из Томского государственного университета, Новосибирского государственного аграрного университета и Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН представили новый метод защиты картофеля от черной парши, опасного заболевания.