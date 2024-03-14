СМИ опубликовали информацию о том, что пиво в России начнет дорожать, начиная с апреля 2024 года. Речь идет именно о продукте отечественного производства. На данный момент информацию подтверждают и представители торговых сетей.
- Ведущие производители пива повышают уровень закупочных цен во второй раз за полгода. Повышение - до 15%, - сообщили в одном из ритейлеров.
Производители объясняют столь резкое повышение цен инфляцией, а также повышением расходов на упаковку и логистику. Несмотря на это, производство алкогольной продукции в России уверенно растет. Особенно впечатляют цифры в виноделии - отечественного вина стали изготавливать на 27 процентов больше.
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