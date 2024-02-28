Импорт пива в РФ за прошлый, 2023 год, вырос достаточно внушительно - на 12,6 процента, подсчитали специалисты. Общее количество составило 370,5 миллиона литров. Наиболее востребованным оказалось пиво из Германии.

Несмотря на это, цифры все равно проигрывают показателям 2020-2021 года. Уже в 2022 году спрос начал падать - после начала спецоперации. Сейчас импорт понемногу восстанавливается.

Рост поставок также задерживается из-за расширения отечественных брендов и из-за сложной логистики, считают эксперты. Сейчас на рынке не такая проблематичная ситуация, а пока неизвестные марки импортного напитка пытаются завоевать популярность не слишком высокими ценами.