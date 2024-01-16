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Немецкого пива больше не будет: в РФ хотят запретить поставки напитка из недружественных стран
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 11:32

Немецкого пива больше не будет: в РФ хотят запретить поставки напитка из недружественных стран

Ввоз импортного пива в Россию может быть запрещен - такую идею внес глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. Речь идет о продукции, которую поставляют недружественные страны. Их уже собран. Ключевыми стали поставки пива из Германии, Литвы и Латвии, которые либо финансируют поставку вооружения Киева, либо занимают антироссийскую позицию.

- Пиво - это практически такой же важный экспортный товар для Германии, как яблоки для Польши. Dвоз яблок мы ограничили, а пива пока нет, - привел аргументы политик. - При этом именно недружественные страны наращивают поставки этого напитка в нашу страну и зарабатывают десятки миллионов долларов, налоговые отчисления от которых идут на поддержку ВСУ.

По данным статистики, только за 2022 и 2023 годы Германия прислала в Россию более трети от общего количества ввезенного напитка.

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