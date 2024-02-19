На имя министра просвещения России Сергея Кравцова пришло письмо с предложением внедрить в форменную одежду российских школьников аналог пионерского галстука, который стал бы обязательным к ношению. Автор идеи — председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.
Инициативу Ветрова обсудил RT с Лией Гумеровов, сенатором Совета Федераций. Она считает, что решение о ношении формы в школе и эмблем на одежде должны принимать школьные организации.
Также RT побеседовала с Сергеем Комковым, председатель Ассоциации социальных сподвижников президента России и сопредседателем движения "Образование для всех". Он сказал следующее: "Пионерский галстук был атрибутом организации. Необходимо возвращать в школу процесс воспитания, а процесс воспитания не может идти без создания соответствующих детских организаций".
Между тем своя атрибутика и одежда уже есть у недавно созданного в России по инициативе президента Владимира Путина "Движения Первых", которое во-многом призвано придти на смену пионерской организации, бывшей в школах Советского Союза, заниматься воспитанием и развитием детей.
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