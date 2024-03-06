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Стало известно, можно ли похудеть употребляя ананасы
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:30

Стало известно, можно ли похудеть употребляя ананасы

Эксперты опровергли мнение сторонников здорового питания о возможности похудения за счет употребления ананаса, указав, что фермент бромелайн в ананасе расщепляет белок, а не жир. Однако ананас оказывает положительное воздействие на пищеварение и усвоение белка, что делает его полезным в рационе, особенно для людей с низкой кислотностью желудка.

Для похудения рекомендуется употребление ананаса при сбалансированном питании.

Несмотря на потерю части полезных качеств при консервации, ананас в любом случае содержит витамины и минералы, которые важны для здоровья. Эксперты также подчеркнули важность увеличения потребления высокобелковых продуктов, таких как рыба, морепродукты и нежирное мясо, для достижения цели по снижению веса к лету, сообщает Газета.Ру.

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