Экспорт продуктов лесопереработки в России снизился на 10% и составил 20,7 млн куб. м. за прошлый год. За рубеж отправляются в основном пиленый брус, обрезная и необрезная доска из ели, сосны, лиственницы, по данным «Рослесинфорга».

Заменить европейские рынки отечественные лесопереработчики смогли довольно оперативно на азиатские, констатируют эксперты. Так, 98% переработанного леса идёт именно в Азию, а Европейские страны нашего пиломатериала практически не получают.

После введения санкций с началом СВО в 2022 года отечественный лесной сектор, сильно ориентированный на европейский экспорт, оказался в кризисе. Это осложнялось ещё и тем, что выросла в цене и без того дорогостоящая заготовительная техника. Она была, преимущественно, импортная, и запчасти к ней стали труднодоступны для большинства компаний.