В США 54-летней Лизе Пизано, страдающей сердечной недостаточностью и терминальной стадией заболевания почек, впервые в мире выполнили комбинированную пересадку искусственного сердечного насоса и генетически модифицированной свиной почки.
Из-за других хронических заболеваний Пизано отказали в пересадке человеческих органов.
После установки сердечного насоса ей пересадили почку свиньи, геном которой был предварительно отредактирован для снижения риска отторжения. Врачи отмечают удовлетворительное функционирование пересаженных органов и предвидят необходимость месяца реабилитации. Пациентка выразила благодарность поддержке врачей и семьи, надеясь на полное выздоровление и возможность видеть внуков, сообщает Doctorpiter.Ru.
Фото: openverse.org/Vancouver Coastal Health (CC BY-NC-ND 2.0 license)
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