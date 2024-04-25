В США 54-летней Лизе Пизано, страдающей сердечной недостаточностью и терминальной стадией заболевания почек, впервые в мире выполнили комбинированную пересадку искусственного сердечного насоса и генетически модифицированной свиной почки.

Из-за других хронических заболеваний Пизано отказали в пересадке человеческих органов.

После установки сердечного насоса ей пересадили почку свиньи, геном которой был предварительно отредактирован для снижения риска отторжения. Врачи отмечают удовлетворительное функционирование пересаженных органов и предвидят необходимость месяца реабилитации. Пациентка выразила благодарность поддержке врачей и семьи, надеясь на полное выздоровление и возможность видеть внуков, сообщает Doctorpiter.Ru.

Фото: openverse.org/Vancouver Coastal Health (CC BY-NC-ND 2.0 license)