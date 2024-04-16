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Из горящего здания Копенгагенской фондовой биржи была спасена ценная картина
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:56

Из горящего здания Копенгагенской фондовой биржи была спасена ценная картина

Художественный шедевр — "С Копенгагенской фондовой биржи" Педера Северина Кройера (1851-1909) — является одним из наиболее известных произведений датского художника. На записях местных телеканалов видно, как полотно осторожно переносят в безопасное место.

Размеры картины достигают 2,5 на 4 метра. Она была создана в 1895 году и изображает групповой портрет биржевых служащих, находящихся в зале фондовой биржи, одной из старейших в мире.

Согласно информации, предоставленной агентством Ritzau, масштабный пожар охватил почти все этажи половины здания. Некоторые части крыши обрушились, а ситуация до сих пор не под контролем. На месте происшествия работают около 120 пожарных и 60 военных, оказывающих помощь в спасении ценностей.

Пятилетний юбилей пожара в знаменитом соборе Парижской Богоматери в Париже напоминает о печальном событии. Министр обороны Троэльс Лунд Поульсе в социальной сети называет пожар в здании биржи "нашим моментом Нотр-Дам".

Знаменитый шпиль одного из старейших зданий города, построенного в 1625 году и расположенного неподалеку от королевского дворца и парламента, также обрушился. Центр Копенгагена оцеплен, и полиция призывает людей избегать лишних прогулок по центру города, сообщает ТАСС.

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