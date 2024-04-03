Психолог Романив выделила фразы, которые не следует использовать для утешения

Психолог Ольга Романив сообщила, что распространенные фразы утешения, такие как "все к лучшему" и "мысли позитивно", могут быть не только нереалистичными, но и вызывать негативные эмоции у людей.
Она описывает эту позицию как "токсичную позитивность", которая не учитывает реальные проблемы и травмы.
Вместо использования подобных клише, важно проявлять эмпатию и сострадание, выслушивая и понимая чувства других людей. Это подход способствует настоящей поддержке в кризисные моменты, вместо простого утешения стандартными фразами, сообщает SM.News.
В Statcounter опубликовали данные о популярности мобильных и десктопных браузеров за март 2024 года
По опубликованным данным, лидером в обоих сегментах оказался Google Chrome, с долей рынка в 65,77% на десктопе и 65,29% на мобильных устройствах.
Apple не собирается покидать европейский рынок
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Эксперты проанализировали популярность китайских автомобилей
Китайский рынок автомобилей отличается от российского, с фокусом на электромобилях. Эксперты отмечают высокий спрос на более дорогие модели, особенно электромобили.