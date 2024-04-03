Психолог Романив выделила фразы, которые не следует использовать для утешения

Психолог Ольга Романив сообщила, что распространенные фразы утешения, такие как "все к лучшему" и "мысли позитивно", могут быть не только нереалистичными, но и вызывать негативные эмоции у людей.

Она описывает эту позицию как "токсичную позитивность", которая не учитывает реальные проблемы и травмы.

Вместо использования подобных клише, важно проявлять эмпатию и сострадание, выслушивая и понимая чувства других людей. Это подход способствует настоящей поддержке в кризисные моменты, вместо простого утешения стандартными фразами, сообщает SM.News.