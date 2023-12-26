В Москве открылась ежегодная фотовыставка "Притяжение Арктики" на Никитском бульваре, организованная НК "Роснефть" и институтом "Иннопрактика". Экспозиция включает уникальные кадры из атласа "Морские птицы Российской Арктики", фотографии из экспедиций "Роснефти" и объектов Арктики. Выставка продлится до 25 января.

"Роснефть" проводит масштабные научные исследования в арктическом регионе. С 2012 года компания провела более 45 экспедиций, собрав уникальные данные о регионе. В этом году запущен экологический проект в Белом море для оценки влияния климатических факторов. Также продолжаются геологические исследования с участием "Иннопрактики" и МГУ. "Роснефть" разработала биопрепарат для утилизации углеводородных загрязнений в Арктике.

Результаты исследований представлены в экологических атласах и книгах. В этом году выпущен атлас "Морские птицы Российской Арктики", сообщает Аргументы И Факты.