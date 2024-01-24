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45-летняя Анна Семенович снялась в бикини на Мальдивах
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  • Приходько Александр
  • Опубликована вчера в 23:51

45-летняя Анна Семенович снялась в бикини на Мальдивах

Певица и актриса Анна Семенович поделилась фотографией в купальнике с отдыха на Мальдивах через свой аккаунт в Instagram*. 45-летняя артистка предстала перед камерой в черном бикини, наслаждаясь отдыхом у бассейна на своей вилле. В течение нескольких дней Семенович наслаждается отпуском на островах и решила поделиться моментом, когда принимала завтрак в воде.

Певица не скрывает, что не придерживается строгих диет. Вместо этого, она предпочитает сбалансированное питание и не отказывается от мяса. Семенович активно занимается физической активностью, уделяя ей минимум 40 минут в день. У нее дома есть тренажеры, на которых она регулярно тренируется.

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