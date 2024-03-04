Стало известно, могут ли приложения для онлайн-знакомств привести к зависимости

По данным издания Live Science, приложения для онлайн-знакомств могут вызывать привыкание, так как активируют дофаминовую систему вознаграждения в мозге. Профессор психологии Ларри Розен объясняет, что "мэтчи" в таких приложениях вызывают высвобождение дофамина, что приводит к кратковременной радости и мотивирует пользователей проводить больше времени в приложениях.

Хотя зависимость от приложений для знакомств не так разрушительна, как физическая зависимость от наркотиков, некоторые люди могут потерять контроль над временем, проводимым в приложениях, и испытывать тревогу, если не могут сразу ответить на сообщения. Исследователи отмечают, что разработчики приложений внедряют новые функции, усложняя прекращение использования приложений, основываясь на положительном подкреплении и поощряя пользователей бонусами и расширениями, сообщает Газета.Ру.