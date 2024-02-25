Эксперт Галов предупреждает о киберрисках, связанных с мобильными устройствами

Дмитрий Галов, руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского", отмечает, что даже самое безопасное использование телефона не гарантирует защиту от вредоносного программного обеспечения (ПО), которое может быть предустановлено на устройстве еще на этапе производства. Даже кнопочные телефоны не исключены из зоны риска.

Чтобы избежать потенциального вреда, эксперт рекомендует выбирать устройства от проверенных производителей и сразу после покупки устанавливать на них защитное программное обеспечение. Он подчеркивает, что даже отключенные от интернета или без сим-карты устройства могут быть уязвимыми.

Несмотря на распространенное мнение о безопасности кнопочных телефонов, Галов указывает на случаи заражения таких устройств вредоносным ПО, что может привести к серьезным последствиям, таким как отправка платных SMS без ведома пользователя.

В свете этих угроз, использование антивирусного программного обеспечения на кнопочных телефонах не является панацеей, поэтому важно осуществлять выбор устройств от надежных производителей. Кроме того, эксперт отмечает потенциальный риск от рекламных приложений, которые могут сделать устройство более уязвимым для атак, сообщает РИА Новости.