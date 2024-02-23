Исследователи из Университета Флориды и CertiK раскрыли новый метод хакерской атаки на смартфоны

Новый метод хакерской атаки назван VoltSchemer и позволяет удаленно воздействовать на устройства во время беспроводной зарядки. Этот метод основан на создании электромагнитных помех, которые влияют на работу зарядных устройств, что позволяет хакеру контролировать и изменять напряжение, поступающее на смартфон. Исследователи обнаружили уязвимости в девяти популярных моделях беспроводных зарядок, что делает их подверженными атакам VoltSchemer.
Хакер, используя этот метод, может либо активировать голосового помощника на смартфоне и управлять им для выполнения различных действий, таких как отправка сообщений или совершение звонков, либо нагревать устройство до такой степени, что оно выходит из строя или становится опасным для использования. В рамках исследования был проведен эксперимент с нагревом смартфона Samsung Galaxy S8 до 352,4 градуса Цельсия, превышающего безопасный предел для беспроводных зарядок.
Это открытие подчеркивает необходимость улучшения безопасности беспроводных зарядных устройств и разработки мер по защите от подобных атак, чтобы обеспечить безопасность пользователей и защитить их устройства от потенциального повреждения или взлома, сообщает Газета.Ру.
Ученые из Китая стараются разгадать тайны мумии леди Синь Чжуй
Открытие гробницы в 1971 году выявило феноменальное состояние тела мумии, оставшегося почти нетронутым временем. Анализы жидкости, обнаруженной в саркофаге, показали высокое содержание ртути, что связывают с поисками эликсира бессмертия в древнем Китае.
Котенок стал неожиданным участником заседания в Турции
Котенок стал неожиданным участником заседания в Турции, когда забрался на колени мэра города Бейкоз, Мурата Айдына. Видео этого милого инцидента было опубликовано самим чиновником на его странице в социальной сети.
Невролог Сурская выделяет причины ночных головных болей
Невролог Елена Сурская сообщает, что ночные головные боли, известные как "боль-будильник", могут иметь различные причины, включая мигрень, кластерные головные боли, соматические патологии и психические проблемы, такие как тревожность и депрессия.
Косметолог Байрамукова перечисляет причины возникновения отеков и мешков под глазами
Причины возникновения отеков и мешков под глазами могут быть связаны как с состоянием здоровья человека, так и с другими факторами.