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Исследователи из Университета Флориды и CertiK раскрыли новый метод хакерской атаки на смартфоны
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:07

Исследователи из Университета Флориды и CertiK раскрыли новый метод хакерской атаки на смартфоны

Новый метод хакерской атаки назван VoltSchemer и позволяет удаленно воздействовать на устройства во время беспроводной зарядки. Этот метод основан на создании электромагнитных помех, которые влияют на работу зарядных устройств, что позволяет хакеру контролировать и изменять напряжение, поступающее на смартфон. Исследователи обнаружили уязвимости в девяти популярных моделях беспроводных зарядок, что делает их подверженными атакам VoltSchemer.

Хакер, используя этот метод, может либо активировать голосового помощника на смартфоне и управлять им для выполнения различных действий, таких как отправка сообщений или совершение звонков, либо нагревать устройство до такой степени, что оно выходит из строя или становится опасным для использования. В рамках исследования был проведен эксперимент с нагревом смартфона Samsung Galaxy S8 до 352,4 градуса Цельсия, превышающего безопасный предел для беспроводных зарядок.

Это открытие подчеркивает необходимость улучшения безопасности беспроводных зарядных устройств и разработки мер по защите от подобных атак, чтобы обеспечить безопасность пользователей и защитить их устройства от потенциального повреждения или взлома, сообщает Газета.Ру.

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