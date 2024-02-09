Аналитическая фирма Canalys опубликовала отчет о самых продаваемых смартфонах 2023 года

7 из 10 лидеров по продажам телефонов оказались устройствами iPhone. Общий объем продаж топ-10 составил 246 млн единиц из 1,14 млрд единиц поставок смартфонов за год.
iPhone 14 Pro Max занял первое место, с 34 млн проданных устройств, за ним следуют iPhone 15 Pro Max и базовая модель iPhone 14. В рейтинг также вошли другие модели iPhone и несколько устройств Samsung Galaxy.
Canalys отметила, что это первый год, когда модель iPhone Pro стала лидером продаж, что свидетельствует о сдвиге рынка в сегменте премиум-класса. Общий объем продаж смартфонов в 2023 году снизился на 4% по сравнению с предыдущим годом, сообщает Газета.Ру.
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