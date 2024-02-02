В РФ разработали инновационный сервис для владельцев кнопочных телефонов

В России создан инновационный сервис под названием "Этикетка", разработанный специалистами компании Билайн. Этот сервис предназначен для защиты владельцев кнопочных телефонов от спама и мошенничества. Тестирование успешно завершилось в декабре, и сервис полноценно начнет свою работу в феврале.
"Этикетка" позволяет отображать на экране телефона вызываемого абонента информацию о названии компании или бренда, цели звонка, а также предупреждение о возможном спаме и мошенничестве. Уникальность сервиса заключается в том, что пользователи кнопочных устройств не обязаны устанавливать какие-либо приложения, поскольку вся инфраструктура работы находится на стороне оператора.
В процессе тестирования было отмечено значительное снижение числа жалоб на телефонные аферы с основных источников мошеннического трафика — до шести раз, почти до нулевого уровня.
"Этикетка" будет предоставлена бесплатно всем абонентам компании, и в феврале она начнет работать в полном объеме. Сервис поддерживает не только кнопочные телефоны, но и современные смартфоны. Бизнес-сектор также получит возможность брендировать свои вызовы, что позволит клиентам сразу опознавать источник звонка, например, курьера. Эта технология обещает значительно улучшить безопасность и удобство использования телефонов, а также снизить риски столкновения с нежелательными звонками и мошенническими попытками, сообщает Комсомольская Правда.
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