На начало 2024 года компания AnTuTu опубликовала рейтинг самых производительных Android-смартфонов, основанный на данных, собранных в период с 1 по 31 декабря 2023 года. Исследование включало в себя вычислительные операции процессора, возможности графического чипа, скорость памяти и пользовательский опыт.
Лидером рейтинга стал iQOO 12 на базе Snapdragon 8 Gen3, с общим результатом тестирования в 2 086 638 баллов. На втором и третьем местах расположились Xiaomi 13 и Samsung Galaxy S23 Ultra соответственно, набрав 1 559 604 и 1 551 689 баллов.
В рейтинг также вошли устройства от различных производителей, включая Nubia, Honor, Poco и Motorola. Общее количество устройств в рейтинге составило десять, предоставляя обзор самых производительных смартфонов на декабрь 2023 года, сообщает РБК.
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